नई दिल्लीः लद्दाख में भारत-चीन सीमा विवाद के बीच भारत के सीमा सड़क संगठन (BRO) ने साफ कर दिया है कि उन्हें चीन की आपत्तियों से कोई लेना देना नहीं है। चीन द्वारा सड़क निर्माण को लेकर अक्सर उठाई जाने वाली आपत्तियों पर समाचार एजेंसी एएनआईर से बातचीत में BRO के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर बी किशन ने कहा कि सीमा सड़क संगठन का आपत्तियों से कोई लेना देने नहीं है। हम वही काम करते हैं, जो हमें सौंपा जाता है।



बी. किशन ने कहा है कि हमारे संगठन ने ही उन तीन पुलों का निर्माण किया है जिनके जरिए सेना के टैंक चीन से विवाद के दौरान LAC पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने NH-1 पर रिकॉर्ड समय में सड़क का निर्माण किया है। इस सड़क पर किसी भी तरह के भारी वाहन को ले जाया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत चीन सीमा विवाद के पीछे मुख्य वजह भारत द्वारा लद्दाख में अपनी सीमाओं के भीतर कराया जा रहा सड़क निर्माण है। दरअसल चीन अपने इलाकों में तो बड़े कंस्ट्रक्शन कर रहा है लेकिन भारत के इंफ्रस्ट्रक्चर पर सवाल खड़े कर दादागीरी दिखाने की कोशिश करता है।

