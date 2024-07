‘सिक्योरिटी को बुलाओ’, कोर्ट में भड़के CJI, तो जवाब में बाइबिल पढ़ने लगा वकील, देखें VIDEO

नेशनल डेस्क : भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को उनके शांत और समझदार स्वभाव के लिए प्रसिद्ध होने के साथ ही कोर्ट की सुनवाई में उनका नजरिया हमेशा विचारपूर्ण और संवेदनशील रहता है, लेकिन कभी-कभी उन्हें भी गुस्सा आता है। मंगलवार को एक घटना में उनका इसी प्रकार का व्यवहार सामने आया, जब नीट-यूजी (NEET-UG) मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील बार-बार टोका-टाकी कर रहा था। इस पर चीफ जस्टिस ने उसे कहा कि वह कोर्ट रूम से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाए। वकील ने पहले बैकफुट पर आकर जाने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस ने उन्हें सिक्योरिटी को बुलाने के आदेश दिए। उसके बाद, वकील ने अंततः सुप्रीम कोर्ट के कमरे से बाहर निकल जाने का फैसला किया।





इस घटना के बाद, वकील ने बाइबल के कोट पढ़कर चीफ जस्टिस को उसकी ओर से नसीहत दी, जो कि संविदानिक मौद्दे पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास था। इस दौरान, मंगलवार को नीट-यूजी मामले में एक याचिकाकर्ता नरेंद्र हुडा अपने तर्कों को रख रहे थे, जबकि दूसरे वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा ने बार-बार टोका-टाकी की थी। चीफ जस्टिस ने उसके इस व्यवहार पर नाराजगी जताई और वकील को धमकाते हुए कहा, "मिस्टर नेदुम्पारा, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। आप गैलरी में बात नहीं करेंगे। मैं इस कोर्ट का प्रभारी हूं। सिक्योरिटी को बुलाइए, जो इन्हें कोर्ट से बाहर निकाले।" वकील ने इस पर बैकफुट पर आकर कहा कि वह जा रहा है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने उसे आगे बढ़ने की इजाजत दी।





सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आगे कहा, "मैं पिछले 24 वर्षों से इस कोर्ट को देख रहा हूं। मैं वकीलों को कोर्ट का प्रोसीजर तय करने का अधिकार नहीं दे सकता।" इस पर वकील नेदुम्पारा ने उनपर तंज कसते हुए कहा, "मैं भी 1979 से इस कोर्ट को देख रहा हूं।" इसके बाद उनकी बातचीत में तनाव बढ़ गया और चीफ जस्टिस को उसके व्यवहार पर गहरा क्रोध आया। उन्होंने वकील को फिर से चेतावनी दी, कहते हुए, "मुझे ऐसा आदेश जारी करना पड़ सकता है, जो आपके लिए उचित नहीं होगा। आप किसी दूसरे वकील के काम में रुकावट नहीं डालेंगे।"

