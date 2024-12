बर्थडे पार्टी में बुलाकर कपड़े उतारकर पीटा... मुंह पर किया पेशाब, पीड़िता ने लगाया मौत को गले

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से शर्मसार करने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक किशोर को बर्थडे पार्टी में बुलाकर ऐसा सुलूक किया गया, जिससे उसको मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल, ये मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कोइलपुरा गांव का है, जहां 17 वर्षीय नाबालिग लड़के ने जान दी है।



परिजनों का कहना है कि किशोर को बर्थडे पार्टी के बहाने उसके दोस्तों ने बुलाया था। उसको कपड़े उतारकर पहले जमकर पीटा, फिर उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। परिजनों का आरोप है कि इस घिनौनी हरकत का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दोस्त दे रहे थे। जिससे आहत होकर नाबालिग किशोर ने मौत को गले लगा लिया।

Basti, Uttar Pradesh: On the suspicious death case of minor, Circle Officer Pradeep Kumar Tiwari says, "A case has been registered at Kaptanganj Police Station on 23-12-2024, around 1 PM, regarding the hanging of a boy named Aditya in the village of Phoolpura, under the Circle… pic.twitter.com/lfO2ieFoMI — IANS (@ians_india) December 23, 2024