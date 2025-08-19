आर. एन. टैगोर इंटर कॉलेज, बरेली में कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्राओं हेतु करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित

आर. एन. टैगोर इंटर कॉलेज, बरेली में आज एक विशेष करियर काउंसलिंग एवं प्रोत्साहन सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र का संचालन डॉ. तनु जैन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बरेली छावनी परिषद द्वारा किया गया।

उत्तर प्रदेश : आर. एन. टैगोर इंटर कॉलेज, बरेली में आज एक विशेष करियर काउंसलिंग एवं प्रोत्साहन सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र का संचालन डॉ. तनु जैन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बरेली छावनी परिषद द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉ. जैन ने छात्राओं से संवाद करते हुए उन्हें विभिन्न करियर विकल्पों जैसे– इंजीनियरिंग, मेडिकल, वाणिज्य, कला, कानून, मीडिया, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, उद्यमिता, समाज सेवा एवं सरकारी सेवाओं (UPSC, रक्षा सेवाएँ, राज्य सेवाएँ) के अवसरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।



सत्र के दौरान छात्राओं को स्किल इंडिया मिशन, व्यावसायिक शिक्षा, छात्रवृत्ति योजनाओं एवं उच्च शिक्षा के अवसरों के बारे में भी अवगत कराया गया। डॉ. जैन ने छात्राओं को जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास, समय प्रबंधन और दृढ़ निश्चय के महत्व पर बल देते हुए कहा कि– “हर छात्रा बड़े सपने देखे, कड़ी मेहनत करे और समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे।”

कार्यक्रम के अंत में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे और भविष्य की दिशा के प्रति नई ऊर्जा एवं संकल्प के साथ प्रेरित हुईं।