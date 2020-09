पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने डूबती अर्थव्यस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में सरकार से पूछा, “जन धन खाता रखने वाली महिलाओं (20.6 करोड़) को तीन महीनों में 30,925 करोड़ रुपए या 1500 रुपए मिले। क्या एक गृहिणी 500 रुपए महीने पर एक परिवार चला सकती है...

पी चिदंबरम ने कहा कि क्या यह एक प्रवासी और उसके परिवार को बनाए रख सकता था? संख्याएँ साबित करती हैं कि दिया गया धन निस्संदेह और पूरी तरह से अपर्याप्त था और निश्चित रूप से, पैसे की मांग को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक 'प्रोत्साहन' के रूप में काम नहीं किया जा सकता था।



Jan Dhan account holding women (20.6 crore) got Rs 30,925 crore or Rs 1500 each over three months. Could a homemaker have run a family on Rs 500 a month?



Migrants (2.66 crore) got 2.67 lakh MT of food grains over 2 months. That is 5 kg per month.