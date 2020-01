नागपुर के दो दिवसीय दौरे पर आए भारत के चीफ जस्टिस शरद बोबडे ने रविवार को न्यायपालिका के सदस्यों के साथ क्रिकेट खेला। उन्होंने ‘ऑल जज- एकादश'' और ‘उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन-एकादश'' के बीच हुए दोस्ताना मैच में हिस्सा लिया। नागपुर के सिविल लाइन इलाके स्थित विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान पर हुए 1

नागपुर: नागपुर के दो दिवसीय दौरे पर आए भारत के चीफ जस्टिस शरद बोबडे ने रविवार को न्यायपालिका के सदस्यों के साथ क्रिकेट खेला। उन्होंने ‘ऑल जज- एकादश' और ‘उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन-एकादश' के बीच हुए दोस्ताना मैच में हिस्सा लिया।

#WATCH Maharashtra: Chief Justice of India, Sharad Arvind Bobde played cricket with judges and lawyers in Nagpur today pic.twitter.com/FdNKnsfxjx