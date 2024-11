नहीं रहे Essar समूह के सह-संस्थापक शशिकांत रुइया, पीएम मोदी ने जाहिर किया दुख

नेशनल डेस्क. Essar समूह के सह-संस्थापक शशिकांत रुइया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने 81 की उम्र में आखिरी सांस ली। शशिकांत रुइया ने भारतीय उद्योग जगत में अहम योगदान दिया था और एस्सार समूह को एक वैश्विक दिग्गज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शशिकांत रुइया ने एस्सार समूह की नींव रखी थी, जो अब विभिन्न उद्योगों में काम कर रहा है, जैसे ऊर्जा, इस्पात, तेल और गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर। उनके नेतृत्व में एस्सार समूह ने भारत के कॉर्पोरेट परिदृश्य में अपनी मजबूत पहचान बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।



पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'शशिकांत रुइया जी उद्योग जगत में एक महान हस्ती थे। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने भारत के व्यावसायिक परिदृश्य को बदल दिया। उन्होंने नवाचार और विकास के लिए उच्च मानक भी स्थापित किए। वे हमेशा विचारों से भरे रहते थे, हमेशा इस बात पर चर्चा करते थे कि हम अपने देश को कैसे बेहतर बना सकते हैं। शशि जी का निधन बेहद दुखद है। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ। ओम शांति।

