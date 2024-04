'कांग्रेस को सिर्फ एक राजवंश के बैंक खातों की परवाह', जेपी नड्डा का शशि थरूर पर पलटवार

नेशनल डेस्क: कांग्रेस सांसद शशि थरूर के इस बयान के एक दिन बाद कि 'भाजपा केवल केरल में बैंक खाते खोल सकती है', भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने मंगलवार को पलटवार करते हुए कहा कि सबसे पुरानी पार्टी ने कभी इसकी परवाह नहीं की। नड्डा ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के लिए खाते खोलती है। कांग्रेस ने कभी इसकी चिंता नहीं की क्योंकि उन्हें केवल एक राजवंश के बैंक खातों की परवाह थी।



Look at the disdain, elitism and arrogance! Typical Congress.



We are proud that our Government opens Bank Accounts for the poor!

Congress never bothered about it as they only cared about vote banks and bank accounts of one dynasty.



Kerala will defeat such disconnected elements! pic.twitter.com/R5SkUBT0zp — Jagat Prakash Nadda (Modi Ka Parivar) (@JPNadda) April 23, 2024