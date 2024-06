कंगना रानौत को थप्पड़ मारने वाली CISF आरोपी इस वजह से एक्ट्रेस से थी नाराज, देखें Video

नेशनल डेस्क: कथित तौर पर कंगना रनौत को चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर एक सीआईएसएफ कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया। वह कथित तौर पर किसानों पर कंगना की टिप्पणियों से नाराज थीं। बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की निर्वाचित सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को आरोप लगाया कि जब वह दिल्ली जा रही थीं तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर एक सीआईएसएफ सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें थप्पड़ मारा।

रानौत के अनुसार, जब वह सुरक्षा जांच के बाद बोर्डिंग पॉइंट की ओर बढ़ रही थीं, तो पर्दा क्षेत्र में तैनात सीआईएसएफ अधिकारी कुलविंदर कौर ने कथित तौर पर उनके साथ बहस की और उन्हें थप्पड़ मार दिया। दिल्ली पहुंचने के बाद कंगना ने सीआईएसएफ महानिदेशक नीना सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें घटना के बारे में बताया।

Reportedly Kangana Ranaut slapped by a CISF constable at Chandigarh airport. She was reportedly upset with Kangana's comments on farmers. pic.twitter.com/cUOtCxUINI — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) June 6, 2024