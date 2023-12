चेन्नई में लगातार बारिश, कई जगह जलभराव, इन 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी

नेशनल डेस्क: चेन्नई में लगातार बारिश हो रही है। जिसके चलते कई जगहों पर जलभराव की समस्या सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर बी.गुगनेशन, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, दक्षिणी रेलवे के अनुसार, खतरे के स्तर से ऊपर बह रहे पानी को देखते हुए सुरक्षा कारणों से बेसिन ब्रिज और व्यासरपाडी के बीच पुल नंबर 14 को बंद कर दिया गया है। परिणामस्वरूप आज डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से खुलने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।

#WATCH | Tamil Nadu | Heavy rainfall in Chennai causes massive waterlogging in parts of the city.



Visuals from Vadapalani area of the city. pic.twitter.com/nBNE5oDW25 — ANI (@ANI) December 4, 2023