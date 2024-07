Delhi-NCR Rain: शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय राजधानी में आज (26 जुलाई) तड़के गरज के साथ भारी बारिश हुई, जिससे लगातार उमस भरे मौसम से राहत मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक्स को बताया कि दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में अगले दो घंटों के दौरान अधिक बारिश होने की संभावना है।

दिल्ली में कुछ स्थानों (नरेला, अलीपुर, बादिली, पीतमपुरा, पंजाबी बाग, सीलमपुर, शहादरा, विवेक विहार, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, राजीव चौक, आईटीओ, इंडिया गेट, लोदी) पर हल्की बारिश/बूंदा बांदी होने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजधानी के इलाकों में ट्रैफिक जाम

आज सुबह भारी बारिश के बाद दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। शुक्रवार सुबह भारी बारिश और जलभराव के कारण मोतीबाग रिंग रोड पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया।

A cloud mass is passing through Delhi. Movement is slow, spell of moderate to intense spell may persist during next 2 hours. @moesgoi @ndmaindia @DDNewslive @airnewsalerts pic.twitter.com/Rf3DCAMjMl