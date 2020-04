नागपुर पुलिस ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझाने के लिए शाहरुख और दीपिका पादुकोण की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का सहारा लिया है। पुलिस ने शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की उस सीन का फोटो शेयर किया है जब शाहरुख और दीपिका एक ही बेंच पर दूर-दूर बैठे होते हैं। इसके साथ नागपुर पुलिस ने बड़ा ही मजेदार कैप्शन दिया है- Don't underestimate the power of Social Distancing!. लोगों को नागपुर पुलिस का यह अंदाज काफी पंसद आ रहा है। बता दें कि कई राज्यों की पुलिस अपने-अपने तरीके से लोगों को कोरोना से लड़ने और लॉकडाउन का मतलब समझा रही है। कहीं पुलिस लोगों को मोटिवेट करने के लिए गाने गा रही है तो कहीं लॉकडाउन तोड़ने पर लोगों की आरती उतारी जा रही है। वहीं पंजाब में तो पुलिस ने भागड़ा (पंजाबी डांस) डालकर लोगों को घरों में रहने की अपील की।

Stories You May Like