नेशनल डेस्क: मुंबई के पेद्दर रोड पर सोमवार को उस समय जाम लग गया जब एक महिला अपने पति को मारने के लिए कार की बोनट पर चढ़ गई है। अपने पति को गर्लफ्रेंड को साथ देखकर वह इस कदर नाराज हुई कि उसने बीच सड़क ही हंगामा कर दिया।

Wife caught her husband red handed with another woman... be careful @ManojG7 @AmTrehan wear PPE and use Uber instead of own car when doing awaragardi with padosan 😅🙃😂 pic.twitter.com/MYnFsUb9vA