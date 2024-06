दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से प्रस्थान करने वाली उड़ानें आज दोपहर 2 बजे तक रद्द

नेशनल डेस्क: भारी बारिश के बीच दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस बीच टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 से प्रस्थान करने वाली और आने वाली सभी उड़ानें पूरी तरह से चालू हैं। टर्मिनल 1 आगमन पर उड़ानें भी संचालित हो रही हैं। हालाँकि, टर्मिनल 1 से प्रस्थान करने वाली उड़ानें आज दोपहर 2 बजे तक रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने यह जानकारी साझा की।

बता दें कि शुक्रवार सुबह भारी बारिश के बीच दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के बाद, टर्मिनल 1 से सभी प्रस्थान अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं और सुरक्षा उपाय के रूप में चेक-इन काउंटर बंद कर दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, आधी रात से सोलह प्रस्थान उड़ानें और बारह आगमन उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।

