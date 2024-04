'मुरादाबाद का हर बच्चा कश्मीर के लिए अपना जीवन देने को तैयार', अमित शाह का खरगे पर निशाना

नेशनल डेस्क: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के संबंध में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे के हाल के बयान को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने यहां एक चुनावी सभा में कहा, “कांग्रेस के खरगे जी कहते हैं कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों का कश्मीर से क्या लेना है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुरादाबाद का हर बच्चा कश्मीर के लिए अपना जीवन देने को तैयार है।”



हमारा तिरंगा गर्व के साथ लहरा रहा

उन्होंने कहा, “सत्तर साल से कांग्रेस अनुच्छेद 370 को अपनी गोद में एक बच्चे की तरह दूध पिलाती रही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ कर दिया गया है।” शाह ने कहा, “आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया। आज हमारा तिरंगा गर्व के साथ वहां लहरा रहा है।

मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एक कर दिया गया है।” उन्होंने कहा, “मोदी जी ने पूरे देश को चार जातियों- महिला, गरीब, युवा और किसान में बांटा है। इस आधार पर पूरे देश में हर किसी का विकास करने के लिए काम किया गया है।”



#WATCH | Uttar Pradesh | While speaking at a public meeting in Moradabad, Union Home Minister Amit Shah says, "In 2014 & 2019, the biggest reason for PM Modi becoming the PM was Uttar Pradesh. Uttar Pradesh gave 73 seats in 2014 and 65 seats in 2019 and hence PM Modi became the… pic.twitter.com/8IR5f4QBhY — ANI (@ANI) April 12, 2024