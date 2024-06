सावधान ! यौन संबंधों से भी हो जाता दाद-खुजली फंगल इन्फेक्शन,अमेरिका में आया दुर्लभ मामला

इंटरनेशनल डेस्कः हाल ही में दुर्लभ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड फंगल इन्फेक्शन का मामला सामने आया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बताया कि यह एक नए तरह का इन्फेक्शन है, जो पहली बार अमेरिका में पाया गया है। JAMA डर्मेटोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक दाद के इस नए रूप का पहला मामला न्यूयॉर्क शहर के एक 30 वर्षीय व्यक्ति में पाया गया । न्यूयॉर्क के 30 वर्षीय एक व्यक्ति को इंग्लैंड, ग्रीस और कैलिफोर्निया में कई पुरुषों के साथ यात्रा करने और यौन संबंध बनाने के बाद यह संक्रमण हो गया, जिसके बाद वह अपने पैरों, कमर और नितंबों पर लाल, खुजलीदार दाने के साथ घर लौटा।

🚨🇺🇸FIRST CASE OF SEXUALLY TRANSMITTED RINGWORM IN THE U.S.



A NYC man in his 30s developed the infection after traveling and having sex with multiple men in England, Greece, and California, returning home with a red, itchy rash on his legs, groin, and buttocks.



Tests confirmed… pic.twitter.com/oUP3TJpWWt — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 8, 2024