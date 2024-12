Flight Luggage Rules: फ्लाइट में लगेज के नियमों में बड़ा बदलाव, अब यात्री केवल एक ही बैग....

नेशनल डेस्क: हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। नागरिक उड्डयन ब्यूरो (BCAS) ने नए नियम जारी किए है। BCAS ने हाल ही में हैंड बैगेज के नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों का पालन न करने पर आपको एयरपोर्ट पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। नए निर्देशों के तहत अब यात्रियों को फ्लाइट के भीतर केवल एक ही हैंड बैग या केबिन बैग ले जाने की अनुमति दी गई है, चाहे यात्रा घरेलू हो या अंतरराष्ट्रीय।

एक हैंड बैग के अतिरिक्त अन्य सभी बैग को चेक-इन करवाना अनिवार्य होगा। सुरक्षा जांच और बढ़ती यात्री संख्या को ध्यान में रखते हुए BCAS और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने इन नियमों को सख्त बनाया है। एयरलाइंस ने भी इस बदलाव के अनुरूप अपने नियमों को संशोधित किया है।

Only One Bag, Not More Than 7kg: New Rules For Hand Luggage On Flights. pic.twitter.com/XXdkgfXNCk — The Gorilla (News & Updates) (@iGorilla19) December 24, 2024