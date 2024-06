Sikkim: उफनती नदी के बीच सेना ने बारिश प्रभावित उत्तरी सिक्किम में 48 घंटे में बनाया 150 फीट का पुल, सीमाई गांवों में बहाल होगा संपर्क

गंगटोक: भारी बारिश के कारण कट गए राज्य के उत्तरी हिस्सों के सीमावर्ती गांवों को फिर से जोड़ने के लिए उत्तरी सिक्किम में भारतीय सेना के इंजीनियरों ने केवल 48 घंटे में 150 फीट का पुल बनाया। बता दें कि उत्तरी सिक्किम में सीमावर्ती गांवों को फिर से जोड़ने के लिए 150 फुट लंबा एक सस्पेंशन पुल बनाया है। राज्य में लगातार भारी बारिश हो रही है जिसके कारण आम लोगों को परशानी का सामना करना पड़ रहा है।

भारतीय सेना ने सोमवार को कहा कि त्रिशक्ति कोर के इंजीनियरों ने सिक्किम के उत्तरी हिस्से में एक जलधारा पर फुट सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया, जो इस महीने की शुरुआत में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित हुआ था, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी। एक सस्पेंशन ब्रिज का सड़क मार्ग आमतौर पर टावरों के ऊपर से गुजरने वाली केबलों से लटका होता है और सिरों पर सुरक्षित रूप से टिका होता है।

भारतीय सेना ने एक बयान में कहा, "त्रिशक्ति कोर के भारतीय सेना के इंजीनियरों ने स्थानीय लोगों को राहत देने के लिए लगातार भारी बारिश के कारण कट गए सीमावर्ती गांवों को फिर से जोड़ने के लिए उत्तरी सिक्किम में 150 फुट का सस्पेंशन ब्रिज बनाया है।" इसमें आगे कहा गया है कि 48 घंटे से भी कम समय में बनाया गया फुट सस्पेंशन ब्रिज सीमावर्ती गांवों से कनेक्टिविटी बहाल करेगा और लोगों और राहत सामग्री की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा।



