नई दिल्ली: गूगल ने स्कॉटलैंड की महान वैज्ञानिक एवं खगोलशास्त्री मैरी सोमरविले के सम्मान में रविवार को एक डूडल बनाकर उन्हें याद किया। आज ही के दिन 2 फरवरी 1826 को ब्रिटेन की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने सोमरविले के भौतिकी के पेपर को प्रकाशित किया था। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन (The Royal Society of London) द्वारा प्रकाशित होने वाली पहली महिला वैज्ञानिक थीं। गूगल ने अपने डूडल में मैरी सोमरविले का एक चित्र दिखाया है जिसमें वह कुछ लिखती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा उनका एक हाथ किताबों पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो उनके बिल्कुल बराबर में ही रखी हुई हैं।

