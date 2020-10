शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना की जा रही है। इस अवसर पर मंदिरों में परंपरागत पूजा के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए विशेष आराधना भी की जा रही है। दुर्गा अष्टमी के मौक पर दिल्ली के प्राचीन झंडेवाला मंदिर में आज भव्य आरती की गई...

