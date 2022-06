काबुल में गुरुद्वारा कार्ते परवान पर फिर आंतकी हमला, कई लोगों की मौत (Videos)

अफगानिस्‍तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारा कार्ते परवान पर हुए भीषण हमले में कई लोग मारे गए । गुरुद्वारे के आसपास के इलाके में फायरिंग व...

काबुल: अफगानिस्‍तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारा कार्ते परवान पर हुए भीषण हमले में कई लोग मारे गए । गुरुद्वारे के आसपास के इलाके में फायरिंग व कई धमाकों की आवाजें सुनी गई । अभी तक तालिबान की ओर से कोई बयान नहीं आया है। बताया जा रहा है कि दो हमलावर अभी गुरुद्वारे के अंदर मौजूद हैं। गुरुद्वारे के अंदर भी दो धमाके हुए हैं। गुरुद्वारे के अंदर 15 से ज्‍यादा लोग अभी फंसे हुए हैं।

Alarming news from #Kabul as per Gurnam Singh the president of Gurdwara, Karte Parwan armed militants have entered Gurudwara Sahib. As per him many of those residing in Gurdwara have been killed. Request to PM @narendramodi ji & @MEAIndia for immediate intervention. pic.twitter.com/D2rEB8bJYi— RP Singh National Spokesperson BJP (@rpsinghkhalsa) June 18, 2022

अफगान पत्रकार बिलाल सरवरी ने तालिबान के हवाले से बताया कि गुरुद्वारे के गेट के बाहर सबसे पहले विस्‍फोट हुआ जिसमें कम से कम दो अफगान लोग मारे गए हैं। इसके बाद गुरुद्वारे के अंदर दो विस्‍फोट हुए। इस हमले की चपेट में गुरुद्वारे से सटी सिखों की कुछ दुकानें भी आ गईं और उनमें आग लग गई। दो हमलावर अभी गुरुद्वारे के अंदर मौजूद हैं और तालिबानी सुरक्षाकर्मी उन्‍हें जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

Very sad news Gurdwara Karte Parwan Kabul is attacked by two suicide bombers of Daish group this morning. Approximately 16 sikh members are in Gurdwara sahib. Heavy fire seen. I am in touch with Gurnam singh president & other afghan sikhs in #kabul @MEAIndia @AmitShah pic.twitter.com/ZFzAk5G4pz — @vikramsahney (@vikramsahney) June 18, 2022

अफगान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के दौरान काफी देर तक गोलीबारी हुई है और विस्‍फोट भी हुए हैं। तालिबानी सुरक्षा बलों ने हमले पर कोई टिप्‍पणी नहीं है। इस गुरुद्वारे के आसपास बड़ी संख्‍या में सिख लोग रहते हैं। इससे पहले भी इस गुरुद्वारे पर कई बार भीषण हमले हो चुके हैं। तालिबान ने पिछले दिनों दावा किया था कि उसने गुरुद्वारा कार्ते परवान पर हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तालिबान ने कहा था कि इन हमलावरों को न्याय के कटघरे में पेश किया जाएगा।

Terrifying visuals from Gurdwara Karte Parwan in Kabul, Afghanistan which was attacked by terrorists early morning today.

Multiple blasts reported at Gurdwara Sahib premises.

Praying for peace and safety for all in Gurdwara Sahib 🙏🏻@thetribunechd @ANI @PTI_News @TimesNow pic.twitter.com/tF3n5wgrMl — Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) June 18, 2022

बता दें कि पिछले साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही काबुल के इस गुरुद्वारा में कुछ हथियारबंद लड़ाके जबरन दाखिल हो गए थे। उन्होंने सुरक्षा में तैनात गार्ड्स को हिरासत में लिया और सीसीटीवी कैमरों को तोड़ डाला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15-16 हथियारबंद अज्ञात लोग गुरुद्वारा के अंदर दोपहर के वक्त पहुंच गए थे। इन लोगों ने तीन गार्ड्स के हाथ-पैर बांध दिए। उन्होंने बाहर जाते हुए सीसीटीवी भी तोड़ दिए थे। इंडिया वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पुनीत सिंह चंडोक ने बताया था कि हथियारबंद तालिबानी अधिकारी गुरुद्वारे में दाखिल हुए थे। इस हमले के बाद मामले में पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय से मामले में दखल देने की अपील की गई थी। उन्होंने मांग की थी कि अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।