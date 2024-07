IGNOU ने 13 नए कोर्स लॉन्च किए, देखें पूरी लिस्ट

नेशनल डेस्क; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने विभिन्न स्तरों पर तेरह नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। यह लॉन्च विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति जी राम रेड्डी के सम्मान में 2 जुलाई को आयोजित 29वें जी राम रेड्डी मेमोरियल व्याख्यान कार्यक्रम के दौरान हुआ।

पाठ्यक्रमों की कुल संख्या में से, चार विभिन्न क्षेत्रों में नए एमबीए कार्यक्रम हैं। इच्छुक व्यक्ति अंतिम समय की भीड़ और देरी से बचने के लिए आधिकारिक प्रवेश पोर्टल: ignouadmission.samarth.edu.in के माध्यम से अंतिम तिथि तक या उससे पहले इन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन कर सकते हैं।



MBA कार्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के पास स्नातक में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 5 प्रतिशत की छूट होगी।

