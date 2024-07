हर साल की तरह इस साल फिर भारतीय रेल मंत्रालय गणेश भक्तों के लिए तोहफा लाया है। गणेशोत्सव के दौरान गणपति भक्तों के सीआर (केंद्रीय रेलवे) 202 गणपति विशेष ट्रेनें चलाएगा। गणपति महोत्सव 7 सितंबर को होने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए यह स्पेशल ट्रेनें...

CSMT : सावंतवाड़ी रोड -सीएसएमटी दैनिक विशेष (36 सेवाएँ)

01151 विशेष ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 01.09.2024 से 18.09.2024 तक (18 ट्रिप) प्रतिदिन 00.20 बजे रवाना होगी और उसी दिन 14.20 बजे सावंतवाड़ी रोड पहुँचेगी।

01152 विशेष ट्रेन सावंतवाड़ी रोड से 01.09.2024 से 18.09.2024 तक (18 ट्रिप) प्रतिदिन 15.10 बजे रवाना होगी और अगले दिन 04.35 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुँचेगी।



रूकने का स्थान : दादर, ठाणे, पनवेल, रोहा, मानगांव, वीर, खेड़, चिपलून, सावरदा, अरावली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अडावली, विलावडे, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नंदगांव रोड, कंकावली, सिंधुदुर्ग और कुडाल

बनावट : दो एसी-3 टियर, 12 स्लीपर क्लास और 6 जनरल सेकंड क्लास जिसमें 2 गार्ड ब्रेक वैन शामिल हैं। (20 आईसीएफ कोच)

CSMT : रत्नागिरी-सीएसएमटी दैनिक स्पेशल (36 सेवाएं)

01153 स्पेशल ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 01.09.2024 से 18.09.2024 तक (18 ट्रिप) प्रतिदिन 11.30 बजे रवाना होगी और उसी दिन 20.10 बजे रत्नागिरी पहुंचेगी।

01154 स्पेशल 01.09.2024 से 18.09.2024 तक (18 ट्रिप) प्रतिदिन 04.00 बजे रत्नागिरी से रवाना होगी और उसी दिन 13.30 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचेगी।



रूकने का स्थान : दादर, ठाणे, पनवेल, रोहा, मानगांव, वीर, करंजडी, खेड़, चिपलून, सावरदा, अरावली रोड और संगमेश्वर रोड,

बनावट : दो एसी-3 टियर, 12 स्लीपर क्लास और 6 जनरल सेकंड क्लास जिसमें 2 गार्ड ब्रेक वैन शामिल हैं। (20 आईसीएफ कोच)

LTT : कुडाल-एलटीटी दैनिक विशेष (36 सेवाएं)

01167 विशेष ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 01.09.2024 से 18.09.2024 तक प्रतिदिन 21.00 बजे रवाना होगी (18 ट्रिप) और अगले दिन 9.30 बजे कुडाल पहुंचेगी।

01168 विशेष ट्रेन कुडाल से 01.09.2024 से 18.09.2024 तक प्रतिदिन 12.00 बजे रवाना होगी (18 ट्रिप) और अगले दिन 00.40 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।



रूकने का स्थान : ठाणे, पनवेल, रोहा। मानगांव, वीर (केवल 01168 UP के लिए), खेड़, चिपलून, सावरदा, अरावली रोड (केवल 01168 UP के लिए), संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अडावली, विलावडे (केवल 01168 UP के लिए), राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नंदगांव (केवल 01168 UP के लिए), कंकावली और सिंधुदुर्ग।

बनावट : दो एसी-3 टियर, 12 स्लीपर क्लास और 6 जनरल सेकंड क्लास जिसमें 2 गार्ड ब्रेक वैन शामिल हैं। (20 आईसीएफ कोच)

LTT : सावंतवाड़ी रोड -एलटीटी दैनिक स्पेशल (36 सेवाएं)

01171 स्पेशल 01.09.2024 से 18.09.2024 तक (18 ट्रिप) प्रतिदिन 08.20 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना होगी और उसी दिन 21.00 बजे सावंतवाड़ी रोड पहुंचेगी।

01172 स्पेशल 01.09.2024 से 18.09.2024 तक (18 ट्रिप) प्रतिदिन 22.20 बजे सावंतवाड़ी रोड से रवाना होगी और अगले दिन 10.40 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।



रूकने का स्थान : ठाणे, पनवेल, रोहा, मानगांव, वीर, खेड़, चिपलून, सावरदा, अरावली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अडावली, विलावडे, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नंदगांव, कंकावली, सिंधुदुर्ग और कुडाल।

बनावट : दो एसी-3 टियर, 12 स्लीपर क्लास और 6 जनरल सेकंड क्लास जिसमें 2 गार्ड ब्रेक वैन शामिल हैं। (20 आईसीएफ कोच)

LTT : कुडाल-एलटीटी त्रि-साप्ताहिक स्पेशल (16 सेवाएं)

01185 स्पेशल 02.09.2024 से 18.09.2024 तक (8 ट्रिप) प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को 00.45 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना होगी और उसी दिन 12.30 बजे कुडाल पहुंचेगी।

01186 स्पेशल 02.09.2024 से 18.09.2024 तक (8 ट्रिप) प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को 16.30 बजे कुडाल से रवाना होगी और अगले दिन 04.50 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।



रूकने का स्थान : ठाणे, पनवेल, रोहा। मानगांव, वीर (केवल 01186 यूपी के लिए), खेड़, चिपलून, सावरदा (केवल 01186 यूपी के लिए), अरावली रोड (केवल 01186 यूपी के लिए), संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अडावली, विलावडे, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नंदगांव (केवल 01186 यूपी के लिए), कंकावली और सिंधुदुर्ग।

बनावट : दो एसी-3 टियर, 12 स्लीपर क्लास और 6 जनरल सेकंड क्लास जिसमें 2 गार्ड ब्रेक वैन शामिल हैं। (20 आईसीएफ कोच)

LTT : कुडाल-एलटीटी एसी साप्ताहिक स्पेशल (6 सेवाएं)

01165 स्पेशल ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से प्रत्येक मंगलवार, 03.09.2024, 10.09.2024 और 17.09.2024 (3 ट्रिप) को 00.45 बजे रवाना होगी और उसी दिन 12.30 बजे कुडाल पहुंचेगी।

01166 स्पेशल ट्रेन कुडाल से प्रत्येक मंगलवार, 03.09.2024, 10.09.2024 और 17.09.2024 (3 ट्रिप) को 16.30 बजे रवाना होगी और अगले दिन 04.50 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।



रूकने का स्थान : ठाणे, पनवेल, रोहा। मानगांव, वीर (केवल 01166 यूपी के लिए), खेड़, चिपलून, सावरदा (केवल 01166 यूपी के लिए), अरावली रोड (केवल 01166 यूपी के लिए), संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अडावली, विलावडे, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नंदगांव (केवल 01166 यूपी के लिए), कंकावली और सिंधुदुर्ग।

बनावट : एक एसी-1 क्लास, 3 एसी-2 टियर, 15 एसी-3 टियर, एक पेंट्री कार और दो जेनरेटर कार (22 एलएचबी कोच)

DIVA : चिपलुन-दिवा मेमू दैनिक अनारक्षित विशेष (36 सेवाएँ)

01155 मेमू विशेष 01.09.2024 से 18.09.2024 तक (18 ट्रिप) दिवा से 07.15 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 14.00 बजे चिपलुन पहुँचेगी।

01156 मेमू स्पेशल 01.09.2024 से 18.09.2024 (18 ट्रिप) तक चिपलून से 15.30 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 22.50 बजे दिवा पहुंचेगी।



रूकने का स्थान : निलजे, तलोजा पंचानंद, कलंबोली, पनवेल, सोमातने, रसायनी, आप्टा, जीते, हमारापुर, पेन, कासु, नागोठाणे, निदी, रोहा , कोलाड, इंदापुर, मानगांव, गोरेगांव रोड, वीर, सापे वामने, करंजड़ी, विनेहेरे, दीवानखौती, कलांबनी, खेड़ और अंजनी।

बनावट : 12 कार मेमू रेक



Reservation : गणपति स्पेशल ट्रेन संख्या: 01151, 01152, 01153, 01154, 01167, 01168, 01171, 01172, 01185, 01186, 01165 और 01166 के लिए बुकिंग सभी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और वेबसाइट www.irctc.co.in पर विशेष शुल्क पर 21.07.2024 को खुलेगी।



इन विशेष ट्रेनों के ठहरावों पर विस्तृत समय-सारिणी के लिए कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएँ या NTES ऐप डाउनलोड करें।



नोट: ट्रेन संख्या 22119/22120 CSMT-करमाली-CSMT तेजस एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 12229/12230 के लिए बुकिंग सीएसएमटी-मडगांव-सीएसएमटी वंदे भारत जो गैर-मानसून के दौरान समय-सारिणी में बदलाव के कारण बंद कर दी गई थी, 21.07.2024 से फिर से शुरू होगी।