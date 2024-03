iPhone 16 Pro को लेकर सामने आया नया अपडेट, मिल सकता है नए डिजाइन का कैमरा

गैजेट डेस्क. iPhone 15 के बाद अब लोग iPhone 16 Series का इंतजार कर रहे हैं। iPhone 16 को लेकर कई तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। अब इसे लेकर एक नया अपडेट आया है। यह अपडेट iPhone 16 Pro के कैमरा मॉड्यूल को लेकर आया है। इस बार फोन के त्रिकोणीय रियर कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन एक इलेक्ट्रिक रेजर की तरह देखा जा रहा है।

मशहूर टिप्स्टर माजिन बू के अनुसार, ब्रेकिंग न्यूज, मुझे विभिन्न संसाधनों से परामर्श करने का अवसर मिला और दोनों का दावा है कि नए आईफोन 16 प्रो के डिजाइन में बदलाव होगा। ऐसा कहा जाता है कि डिज़ाइन फ़िडगेट स्पिनर जैसा नहीं होगा जैसा कि मैंने रिपोर्ट किया था, लेकिन यह एक रेज़र के समान होगा, उनका यह भी कहना है कि इसमें एक त्रिकोण का आकार होगा और इससे मॉड्यूल में अधिक कैमरे जोड़े जा सकेंगे। भविष्य। मेरे पास यह सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है कि यह जानकारी 100% सटीक है या सच है, हालाँकि जैसे ही मेरे पास अधिक जानकारी होगी मैं इसे साझा करूँगा।

Breaking news, I had the opportunity to consult different resources and both claim that there will be a change in the design of the new iPhone 16 Pro. It is said that the design will not resemble a fidget spinner as I reported, but will be more similar to a razor, they also say… pic.twitter.com/7DTj7CJYdG