'छात्रों के न्याय के लिए मोदी सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए', NEET-PG को लेकर खरगे का केंद्र पर वार

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर (नीट पीजी) परीक्षा स्थगित करने को लेकर केंद्र की आलोचना की। उन्होंने कहा कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए मोदी सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।



एक्स पर एक पोस्ट में खरगे ने कहा, "नीट घोटाले में मोदी सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को ही दोषी ठहराया जाना चाहिए। नौकरशाहों को बदलना शिक्षा प्रणाली में व्याप्त समस्या का कोई समाधान नहीं है, जिसे भाजपा ने खराब कर दिया है। एनटीए को एक स्वायत्त निकाय के रूप में पेश किया गया था, लेकिन वास्तव में इसे भाजपा/आरएसएस के कुटिल हितों की सेवा के लिए बनाया गया था।"



In the NEET Scam, the buck stops at the doorstep of the top echelons of the Modi Govt.



Shuffling the bureaucrats is no solution to the endemic problem in the Education system rotted by the BJP.



NTA was projected to be an autonomous body, but in reality was made to serve the… — Mallikarjun Kharge (@kharge) June 22, 2024