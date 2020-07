मौत को मात देना किसे कहते हैं, अचानक से आए भूस्खलन के इस एक वीडियो से दिखता है। इस वीडियो में एक शख्स गजब की फुर्ती दिखाते हुए मौत के मुंह से निकलता दिख रहा है। हालांकि यह वीडियो पुराना है लेकिन सोशल मीडिया पर इनदिनों फिर से ट्रैंड कर रहा है।

नई दिल्ली: मौत को मात देना किसे कहते हैं, अचानक से आए भूस्खलन के इस एक वीडियो से दिखता है। इस वीडियो में एक शख्स गजब की फुर्ती दिखाते हुए मौत के मुंह से निकलता दिख रहा है। हालांकि यह वीडियो पुराना है लेकिन सोशल मीडिया पर इनदिनों फिर से ट्रैंड कर रहा है।

Omg!!!! What a narrow escape for that biker pic.twitter.com/W9eX0kBZzd