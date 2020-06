कोरोना से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। दिल्ली के द्वारका और गुरुग्राम में शानिवार को टिड्डी दल ने हमला बोल दिया। पूरे शहर के आसमान में सिर्फ टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आ रही हैं। टिड्डियों के हमले के बाद दिल्ली-एनसीआर के लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ रह हैं। ट

नेशनल डेस्कः कोरोना से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। दिल्ली के द्वारका और गुरुग्राम में शानिवार को टिड्डी दल ने हमला बोल दिया। पूरे शहर के आसमान में सिर्फ टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आ रही हैं। टिड्डियों के हमले के बाद दिल्ली-एनसीआर के लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ रह हैं। टिड्डियों को भगाने के लिए कहीं-कहीं तो लोगों ने बम फोड़े, बर्तन और घंटियां बजाईं।

शनिवार को पालम विहार सेक्टर-5 और डीएलएफ फेज-2 में सुबह ही लाखों की संख्या में टिड्डियां पहुंच गईं। यहां इन टिड्डियों ने पेड़ों के पत्तों को खाना शुरू कर दिया। शाम तक इसके हरियाणा और एनसीआर के अन्य इलाकों में भी पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले टिड्डियां राजस्थान और हरियाणा के कई अन्य इलाकों में कहर बरपा चुकी हैं।

बता दें कि देश के कई राज्यों में पिछले एक-दो महीने से टिड्डी दलों ने किसानों की कितनी ही फसल को बर्बाद कर दिया है। टिड्डियों के हमले से किसान और राज्य सरकारें सब चिंतित हैं।