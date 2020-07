नेशनल डेस्क: टिकटॉक समेत 59 चीनी मोबाइल एप को देश की सुरक्षा, संप्रभुता और रक्षा के लिए खतरा बताते हुए कुछ दिन पहले पर उन पर बैन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को IT में काम करने वाले लोगों को कहा कि वे ‘कोड ऑफ ए आत्मनिर्भर भारत’ के इनोवेशन चैलेंज में हिस्सा लें। पी.एम. मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा-आज टैक और स्टार्टअप समुदाय में विश्व स्तरीय ‘मेड इन इंडिया’ एप बनाने के लिए भारी उत्साह है। उनके विचारों और उत्पादों की सुविधा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड आई.टी. और अटल इनोवेशन मिशन आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन एप लांच कर रहा है।

