देखें: भारी बारिश के कारण हरिद्वार में बाढ़ जैसे हालात, हर की पौड़ी के पास गंगा में बही पर्यटकों की कारें

नेशनल डेस्क: उत्तर भारत में मानसून की शुरुआत से उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिसका सबसे अधिक असर हरिद्वार पर पड़ा, क्योंकि शनिवार को सुखी नदी में उफान के कारण इसके कई इलाकों में बाढ़ आ गई। वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि कई कारें उफनती नदी में बह गईं, जबकि पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे उनमें पानी भर गया।

सुखी नदी आमतौर पर साल भर सूखी रहती है, जिसके कारण लोग आमतौर पर अपने वाहन नदी के तल पर पार्क करते हैं, लेकिन शनिवार को बारिश के कारण जल स्तर तेजी से बढ़ गया और वाहन तेज धारा में बह गए। यह नदी हरिद्वार में कुछ दूरी के बाद गंगा की मुख्य धारा में मिल जाती है। हर की पौड़ी के पास गंगा पर बने पुलों पर तैरती कारों की तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने के लिए भीड़ जमा हो गई।

The situation in Haridwar has worsened due to heavy rain. Please avoid any travel plan on hill station and nearby during rainy season.Pray 🙏 pic.twitter.com/jCi8edaRco — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 29, 2024