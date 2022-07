संसद परिसर के अंदर धरने पर बैठे सांसदों को पूरी रात मच्छरों ने काटा, VIDEO ट्वीट कर बयां किया दर्द

नेशनल डेस्क: राज्यसभा से निलंबित किए गए सांसदों ने मंगलवार और बुधवार को मंहगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर करीब 50 घंटे के विरोध प्रदर्शन किया। जिसके एवज में सांसदो ने संसद परिसर के अंदर गांधी प्रतिमा पर 50 घंटे के विरोध पर हैं। इस बीच धरने पर बैठे सांसदों को पूरी रात मच्छर ने खूब परेशान किया है, जिसकी सांसदों ने एक फोटो भी शेयर की।

दरअसल, निलंबित कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने एक सांसद के हाथ पर बैठे मच्छर का वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि संसद में मच्छर है, लेकिन विपक्षी सांसद डरते नहीं हैं। मनसुख मंडाविया कृपया भारतीयों के खून की रक्षा करें, जिसे अडानी चूस रहे हैं। टैगोर ने अपने ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री को भी टैग किया है। वहीं सामने आए एक वीडियो में एक सांसद ने कहा कि गांधी जी के सामने संसद में यह मच्छर है। सांसद धरने पर बैठे हैं। यह संसद की मच्छर कहानी है।

Mosquitoes in Parliament but Opposition MPs are not afraid… @mansukhmandviya ji kindly save blood of Indians in Parliament … outside Blood are suck by Adani . #ParliamentMonsoonSession pic.twitter.com/tEpXyBuM44 — Manickam Tagore .B🇮🇳✋மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) July 27, 2022