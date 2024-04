संदेशखाली में हथियारों की बरामदी पर नड्डा ने TMC को घेरा, पूछा- क्या ममता बनर्जी लोगों को डराकर चुनाव जीतेंगी

नेशनल डेस्क: भाजपा अध्यक्ष जे.पी.नड्डा ने रविवार को पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लोगों को डराकर और धमकाकर लोकसभा चुनाव जीतना चाहती हैं। उन्होंने संदेशखाली में सी.बी.आई. द्वारा हथियार और गोला-बारूद की जब्ती को लेकर बंगाल सरकार को घेरा। जेपी नड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 42 में से 35 सीटों पर जीत हासिल करेगी।



35 सीट पर जीत हासिल करेगी बीजेपी

जेपी नड्डा ने विश्वास जताया कि भाजपा राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने संदेशखाली की महिलाओं के साथ अपनी पार्टी की एकजुटता व्यक्त की, जिनका कथित तौर पर पूर्व तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था। शेख, जो अब टीएमसी से निलंबित हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में हैं और उन पर स्थानीय लोगों द्वारा जमीन हड़पने का भी आरोप है।



#WATCH | BJP national president JP Nadda says, "We have seen how in Mamata Banerjee's government, anti-social elements like Sheikh Shahjahan of Trinamool Congress are posing a threat to the existence of women in Sandeshkhali...Officials of the investigating agencies who had gone… pic.twitter.com/phjP925Nd5 — ANI (@ANI) April 28, 2024