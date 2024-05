POK में फहराया गया भारतीय झंडा, पाकिस्तानी सेना और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

नेशनल डेस्क: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय झंडा फहराया गया। पाकिस्तान ने RAW को दोषी ठहराया क्योंकि अन्यायपूर्ण करों को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाकर्मियों पर पथराव भी किया।



BIG NEWS 🚨 Indian flag hoisted in Rawalakot, Pakistan Occupied Kashmir, during a protest against the Pakistan Army and Police 🔥



Pakistan blames RAW ⚡ as Massive Protests have erupted in POK against Pakistan Govt over unjust taxes.



Protestors even pe*Ited stones at the… pic.twitter.com/DRh9NZaacI — Times Algebra (@TimesAlgebraIND) May 10, 2024