ये नंगा नाच, पूरा देश देख रहा है मोदी जी, सब याद रखा जाएगा...राहुल गांधी से तीसरे दिन ED की पूछताछ पर भड़की कांग्रेस

नेशनल डेस्क: नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से तीसरे दिन ED की पूछताछ पर भड़की कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला। दरअसल, दिल्ली पुलिस की तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर एक्शन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से गुंडागर्दी की जा रही है. यह आपराधिक कृत्य है. इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका हिसाब देना होगा।

सुरजेवाला ने कहा कि हम एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हैं. इसके साथ ही, अनुशानात्मक जांच शुरु की जाए. उन्होंने कहा कि आज सभी कांग्रेस के नेता की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी. कल देश के सभी राजभवनों का घेराव किया जाएगा और परसों जिला स्तर पर जोरदार प्रदर्शन होगा।

Delhi| In an act of absolute goondaism perpetuated by Delhi police at stance of govt, they entered Congress office & beat up workers. This is criminal trespass. Their goondaism has reached its zenith. This won't be tolerated & will be accounted for: Cong leader, Randeep Surjewala pic.twitter.com/kIkOXCwwMG