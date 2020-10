पराली जलाने की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय कमेटी बनाने के फैसले पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से मिले इस आश्वासन के बाद ये कदम उठाया है कि वह पराली जलाने की निगरानी को लेकर कानून बनाने जा रही है।

नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक पड़ासी राज्यों में पराली जलाये जाने की रोकथाम के उपायों की निगरानी के बारे में शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में समिति नियुक्त करने के अपने 16 अक्टूबर का आदेश पर रोक लगा दी।

