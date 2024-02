Farmers Protest: पत्रकार के सवाल पर किसान ने रखी Khalistan की मांग, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा वीडियो

नैशनल डैस्क : किसानों के ‘दिल्ली चलो' विरोध मार्च में शामिल युवाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह सवाल है कि वो किस हक के लिए केंद्र सरकार से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों की मांगों में प्रमुख मांग फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी वाला कानून बनाना है। सभी फसलों का मूल्य डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय हो और गन्ना भी इसमें शामिल हो.. यह मांगें हैं। हालांकि, पंजाब केसरी के रिपोर्टर सुधीर पांडे ने जब प्रदर्शन कर रहे किसानों के एक समहू से सवाल किया तो उनका जवाब कई सवाल खड़े कर देने वाला रहा। दरअसल, जवाब में एक शख्स ने पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग करते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की।



ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा #Khalistan

पत्रकार के एक सवाल पर आंदोलन का हिस्सा बने एक शख्स ने कहा, ''सरकार से उन्हें अब कोई उम्मीद नहीं। हम आजाद पंजाब की मांग करते हैं। एक साझा पंजाब...एक खालिस्तान पंजाब।'' अब ट्विटर पर किसान आंदोलन के बीच #Khalistan ट्रेंड कर रहा है। वीडियो को कई लोगों द्वारा शेयर किया जा रहा, साथ ही आंदोलन का हिस्सा बने प्रर्दशनकारियों के इरादों पर भी सवाल उठा रहे हैं।

Reporter asked what are your demand? Farmer said Khalistan. Before you dare to label Anndata as separatist, understand that Khalistan is an acronym for the demands of farm protests. K : Kisan ka samman. H : Harvest insurance costs to be totally borne by govt. A : Add… pic.twitter.com/Uhi5DiIgPT — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) February 13, 2024

द स्किन डाॅक्टर नाम के एक यूजर ने वीडियो शेयर कर लिखा- रिपोर्टर ने पूछा आपकी क्या मांग है? किसान ने कहा- खालिस्तान। इससे पहले कि आप अन्नदाता को अलगाववादी करार देने का साहस करें, यह समझ लें कि खालिस्तान कृषि विरोध प्रदर्शनों की मांगों का संक्षिप्त रूप है।

These are the 'Kisans,' protesting for their 'rights.' What are their rights? Khalistan? Azad Punjab?



This young Khalistani is blatantly admitting that he wants Azad Punjab. The Kisan protest is nothing but a guise for the same.#FarmersProtest2024 pic.twitter.com/htvLLT8iZn