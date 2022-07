विपक्षी नेताओं की खुली पोल, PM मोदी का एडिटेड वीडियो शेयर कर फैला रहे थे झूठ...ट्विटर ने भी बताया 'Out of Context'

Edited By Seema Sharma,Updated: 25 Jul, 2022 12:21 PM

निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए विदाई समारोह रखा गया था। विदाई समारोह का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

नेशनल डेस्क: निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए विदाई समारोह रखा गया था। विदाई समारोह का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो क्लिप को कई विपक्षी नेताओं ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। दरअसल छोटे सी वीडियो क्लिप में दिख रहा है कि पीएम मोदी का ध्यान राष्ट्रपति की ओर कम और कैमरे की ओर ज्यादा था।

विपक्षी नेताओं ने निशाना साधते हुए कहा था कि राष्ट्रपति कोविंद पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे थे और पीएम उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। इस वीडियो क्लिप को शेयर करने वाले विपक्षी नेताओं में- आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और तेलंगाना राष्ट्रसमिति के नेता वाईएसआर रेड्डी शामिल हैं। विपक्षी नेताओं के ट्विटर हैंडल पर यह एडिटेड वीडियो क्लिप अब भी मौजूद है। हालांकि अब इसका ओरिजिनल वीडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें विपक्ष का झूठ साफ नजर आ रहा है। दरसअल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह के दौरान का यह वीडियो पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की नीयत से जानबूझकर वायरल किया गया था।

ट्विटर ने इस एडिटेड वीडियो क्लिप को ‘Out of Context’ यानि ‘संदर्भ से बाहर’ के रूप में टैग किया है। संसद टीवी द्वारा प्रसारित पूरे वीडियो में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 23 जुलाई को संसद के सेंट्रल हॉल के अंदर कैमरे का सामना करने से पहले हाथ जोड़कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिवादन करते देखा जा सकता है। राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो से भी इसकी पुष्टि होती है। राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी की एक-दूसरे को हाथ जोड़ते हुए की भी एक तस्वीर President Of India के Official ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है।