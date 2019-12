पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के खिलाफ अपने ही बुने् जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। मामला मलेशिया में ...

दुबई/इस्लामाबादः पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के खिलाफ अपने ही बुने् जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। मामला मलेशिया में होने वाले एक समिट का है जिसको लेकर पाक को सऊदी अरब के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। इन्हीं आशंकाओं और सऊदी अरब की सख्त नाराजगी के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शनिवार को एक दिन की यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे। इमरान यहां सऊदी प्रिंस सलमान बिन अब्दुलअजीज से मुलाकात करेंगे। एक लिहाज से यह यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है।

#UPDATE: #Pakistan's Prime Minister #ImranKhan on Saturday met #SaudiArabia's Crown Prince Mohammed bin Salman during his day-long visit to the Kingdom (Video: @Badermasaker) (@ImranKhanPTI)https://t.co/Vh28PuHkE7 pic.twitter.com/M1dbZsSBrI