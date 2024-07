Plane Crash: बड़ा विमान हादसा, एक और प्लेन क्रैश, कई लोगों की मौत

नेशनल डेस्क: अमेरिका के व्योमिंग प्रांत में एक विमान दुर्घनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार कई लोगों की मौत होने के साथ ही जंगल में भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कैंपबेल काउंटी के अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में बताया कि यह हादसा दोपहर करीब एक बजे हुआ, जब विमान व्योमिंग की सीमा के पास स्थित जिलेट शहर में उड़ान भर रहा था।

उन्होंने कहा कि हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। कैंपबेल काउंटी के अंडरशेरिफ क्वेंटिन रेनॉल्ड्स ने 'जिलेट न्यूज रिकॉर्ड' को बताया कि हादसे से पहले विमान के पायलट ने आपात संदेश भेजकर बताया था कि विमान में कुछ गड़बड़ी होने के संकेत दिए थे। उन्होंने बताया कि बाद में इलाके के लोगों ने फोन कर संभावित दुर्घटनास्थल के पास से धुआं उठता दिखने की जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, विमान के दुर्घनाग्रस्त होने से जिलेट के आसपास के जंगलों में भीषण आग लग गई।

Campbell County, Wyoming - A plane crash reported and a brush fire started. County Sheriff found the wreckage of the plane. A Pilatus PC-12 NG was seen on FR24 spiraling down at over 10,000ft per minute rate of descent. 🙏 pic.twitter.com/u05Isytrfq — Thenewarea51 (@thenewarea51) July 26, 2024