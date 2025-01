PM Modi ने श्रीनगर-लेह को जोड़ने वाली Z-Morh Tunnel का किया उद्घाटन

नेशनल न्यूज: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित सोनमर्ग और गगनगीर को जोड़ने वाली Z-Morh टनल का उद्घाटन किया। यह टनल न केवल लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के बीच यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और पर्यटन में भी बड़ा बदलाव लाएगी। यह परियोजना जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली साबित होगी।

Z-Morh टनल, जो समुद्र तल से 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, दो लेन वाली टनल है, जिसमें 7.5 मीटर चौड़ा एक समानांतर मार्ग भी मौजूद है। यह आपातकालीन स्थितियों में काम आएगा। टनल का निर्माण सोनमर्ग और गगनगीर के बीच निर्बाध यातायात सुनिश्चित करेगा, जिससे यह क्षेत्र यातायात के लिए और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगा। इसके उद्घाटन के साथ, राष्ट्रीय राजमार्ग-1 पर यात्रा की दूरी 49 किलोमीटर से घटकर 43 किलोमीटर हो जाएगी और वाहनों की गति में भी वृद्धि होगी, जिससे यात्री 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकेंगे।

Jammu & Kashmir: Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Z-Morh tunnel in Sonamarg today.



CM Omar Abdullah and LG Manoj Sinha, Union Minister Nitin Gadkari are also present.



January 13, 2025