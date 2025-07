भयानक तबाही से बचा पाकिस्तान ! टेस्ट दौरान हवा में फट गई बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-3

International Desk: पाकिस्तान की मिसाइल सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल उठ गया है। इस बार उसकी सबसे अहम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-3 टेस्ट के दौरान ही हवा में फट गई या फिर लॉन्च होते ही गिर गई। हादसा इतना बड़ा था कि धमाके की आवाज 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पाकिस्तान ने अपनी शाहीन-3 मिसाइल को डेरा गाजी खान के पास टेस्ट किया। यह इलाका पाकिस्तान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम का अहम केंद्र है। जैसे ही मिसाइल दागी गई, कुछ ही सेकंड में तेज धमाका हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक, मिसाइल या तो हवा में फट गई या जमीन पर गिर गई। मलबा पास के रिहायशी इलाकों में बिखर गया।



🚀 Pakistans Shaheen 3 nuclear missile test failed on July 22, 2025.



The missile crashed near a civilian village in Dera Bugti, Balochistan, close to a nuclear facility in Dera Ghazi Khan.



The explosion caused panic, with debris endangering locals.



