41 साल बाद PM मोदी करेंगे ऑस्ट्रिया का दौरा, कहा- संबंधों को मजबूत बनाने पर होगी चर्चा

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के मौके पर इस मध्य यूरोपीय देश की यात्रा करना वास्तव में सम्मान की बात है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने तथा सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कही, जिसमें कहा गया है कि वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले सप्ताह वियना में स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं।



I very much look forward to welcoming @narendramodi, the Prime Minister of India, the world's largest democracy, next week in Vienna. This visit is a special honour as it marks the first visit by an Indian Prime Minister in over forty years, and a significant milestone as we… — Karl Nehammer (@karlnehammer) July 6, 2024