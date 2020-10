पश्चिम बंगाल में अपनी साथी की हत्या के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता में जगह-जगह ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राज्य सचिवालय की ओर भाजपा के मार्च के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच झड़प होने की घटना सामने आई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारी क

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल में अपनी साथी की हत्या के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता में जगह-जगह ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राज्य सचिवालय की ओर भाजपा के मार्च के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच झड़प होने की घटना सामने आई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाईं, जिसमें कई लोग घायल हो गए।इसके विरोध में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बीच सड़क धरने पर बैठ गए हैं।

West Bengal: Police use water cannon & lathi-charge to disperse BJP workers during a protest at Hastings in Kolkata.



BJP has launched a state-wide 'Nabanna Chalo' agitation march today to protest against the alleged killing of its party workers. pic.twitter.com/T2om4xUxlq