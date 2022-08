video: सोनिया गांधी के बाद अब बेटे राहुल गांधी का भी दिखा 'रौद्र रूप'  पत्रकारों के सवाल पर बोले...मोदी से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता अधीर रंजन के राष्ट्रपति द्रोपर्दी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहने पर संसद में उठे बवाल पर सोनिया गांधी के बीजेपी नेताओं पर बिफरने के बाद अब राहुल गांधी का रौद्र रूप देखने को मिला। दरअसल, आज राहुल गांधी भी कुछ उसी तेवर में नजर आए। संसद के गलियारे में राहुल ने पत्रकारों के सवाल का जवाब बड़े ही कड़े शब्दों में दिया।

दरअसल, कर्नाटक दौरा बीच में छोड़कर राहुल आज संसद भवन में पहुंचे जहां उनका रौद्र रूप दिखने को मिला। संसद के गलियारे में जब पत्रकारों ने जब राहुल से ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने बड़े ही सख्त लहजें में जवाब देते हुए कहा कि मोदी से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। राहुल ने कहा कि सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता है।



#WATCH | Delhi: "I am not at all scared of Modi. They can put up more barricades. Truth can't be barricaded..," says Congress MP Rahul Gandhi after reaching the Parliament. pic.twitter.com/dsJBCQKQ2C — ANI (@ANI) August 4, 2022