'मनरेगा श्रमिकों को बधाई, प्रधानमंत्री ने मजदूरी सात रुपए बढ़ाई', राहुल गांधी का पीएम मोदी पर कटाक्ष

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी में प्रतिदिन चार से 10 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मनरेगा श्रमिकों को बधाई हो कि प्रधानमंत्री ने मजदूरी सात रुपए बढ़ा दी है



चार से 10 प्रतिशत के बीच बढ़ोतरी

मनरेगा के तहत मजदूरी को संशोधित किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए चार से 10 प्रतिशत के बीच बढ़ोतरी की गई है। एक अधिसूचना के मुताबिक, इस योजना के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए हरियाणा में प्रतिदिन 374 रुपए की उच्चतम मजदूरी दर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे कम 234 रुपए है।



मनरेगा श्रमिकों को बधाई

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘मनरेगा श्रमिकों को बधाई! प्रधानमंत्री ने आपका मेहनताना सात रुपए बढ़ा दिया है। अब शायद वह आपसे पूछें ‘क्या कीजिएगा आप इतनी बड़ी धनराशि का? 700 करोड़ खर्च कर आपके नाम पर ‘धन्यवाद मोदी' का अभियान भी शुरू कर दें।'' उन्होंने कहा, ‘‘जो मोदी जी की इस अपार उदारता से नाराज़ हैं, वो याद रखें कि ‘इंडिया' गठबंधन की सरकार पहले दिन हर मज़दूर का मेहनताना बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करने वाली है।''



कांग्रेस 400 रुपए करेगी दैनिक मजदूरी

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मनरेगा की मजदूरी दर में बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ‘श्रमिक न्याय' गारंटी के तहत इस योजना के लिए दैनिक मजदूरी 400 रुपए करेगी। उन्होंने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘मोदी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा मजदूरी दर में संशोधन किया है। नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी।

