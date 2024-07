राहुल गांधी का आरोप- किसान हैं, इसलिए उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा; हंगामे के बाद मिली मिलने की इजाजत

नेशनल डेस्क: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के किसान नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को संसद भवन परिसर में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस नेता को किसानों के सामने आ रही समस्याओं से अवगत कराया। हालांकि इससे पहले यह मुलाकात विवादों में आ गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किसानों का पास नहीं बनाया जा रहा है। मीडिया में मामला आया तो किसानों को राहुल गांधी से मिलने की इजाजत मिल गई।



बैठक में किन-किन नेताओं ने लिया हिस्सा?

बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी, अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जय प्रकाश भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के 12 किसान नेता शामिल थे। सूत्रों ने कहा कि उन्होंने गांधी को अपने-अपने राज्यों में किसानों के सामने आ रही समस्याओं से अवगत कराया।



'किसान हैं, इसलिए उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा'

इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संसद में मिलने के लिए उनके द्वारा आमंत्रित किए गए किसान नेताओं को अंदर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने कहा, "जाने ही नहीं देते क्या करें। यही मुद्दा है...हमें क्या करना चाहिए? यह एक तकनीकी मुद्दा भी हो सकता है।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि क्योंकि वे किसान हैं, शायद यही कारण है कि उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, "हमने उन्हें (किसान नेताओं को) यहां मिलने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन वे उन्हें यहां (संसद में) नहीं आने दे रहे हैं। क्योंकि वे किसान हैं, शायद यही कारण है कि उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है।"



पूरे देश में केंद्र सरकार के पुतले जलाएंगे- किसान मोर्चा

इस बीच, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं ने सोमवार को घोषणा की कि वे पूरे देश में केंद्र सरकार के पुतले जलाएंगे और एमएसपी गारंटी को कानूनी बनाने की अपनी मांगों को पूरा करने के लिए नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के एक हिस्से के रूप में, वे विपक्ष के निजी विधेयकों के समर्थन में एक "लंबा मार्च" भी निकालेंगे।इसके बाद, प्रदर्शनकारी किसान 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। वे नए आपराधिक कानूनों की प्रतियां भी जलाएंगे।



