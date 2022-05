India Bangladesh: दो साल बाद शुरू हुई भारत और बांग्लादेश के बीच रेल सेवा, कोरोना के चलते बंद हुई थी सर्विस

नेशनल डेस्क: कोरोना वायरस संक्रमण के चलते दो वर्ष तक बंद रहने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रविवार को रेल सेवा बहाल हो गई। इस दौरान कोलकाता स्टेशन से पड़ोसी मुल्क के खुलना के लिए बंधन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पूर्वी रेलवे (ईआर) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैत्री एक्सप्रेस के भी रविवार से शुरू होने की उम्मीद है। यह रेलगाड़ी कोलकाता से रविवार को चलेगी और सोमवार सुबह ढाका पहुंचेगी।

