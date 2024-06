गुजरात में भारी बारिश के बाद धंसी सड़क, कई जगह गिरे पेड़, जलभराव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त

नेशनल डेस्कः गुजरात के कई इलाकों में रविवार को भारी बारिश हुई जिससे अहमदाबाद और सूरत सहित कुछ शहरों में जलभराव के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सूरत जिले के पलसाना तालुका में मात्र दस घंटों में 153 मिमी बारिश हुई, जो राज्य में सबसे अधिक बारिश है। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण सूरत, भुज, वापी, भरूच और अहमदाबाद के निचले इलाकों में पानी भर जाने के कारण यातायात प्रभावित हुआ, जिससे यात्रियों को कुछ सड़कों और अंडरपास से यात्रा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक, गुजरात में अगले चार दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है।



पानी भरने से कुछ सड़कें और अंडरपास पहुंच से बाहर हो गए। कई जगहों पर जलजमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई। अहमदाबाद के शेला इलाके में भारी बारिश के कारण सड़क धंस गई। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे भारी बारिश के बाद सड़क ढह रही है। अचानक सड़क धंसने से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इसके अलावा अहमदाबाद की सड़कें जलमग्न हो गईं। अहमदाबाद की सड़कों पर पानी का सैलाब आ गया। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए।

Watch: The road collapsed due to heavy rainfall in the Shela area of Ahmedabad pic.twitter.com/6KNnxOxC4b — IANS (@ians_india) June 30, 2024