Mata Vaishno Devi: माता वैष्णो देवी में दुकानदारों और खच्चर मालिकों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस पर पथराव

नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर तक प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय निवासियों और श्रमिकों के प्रदर्शन का सोमवार को चौथा दिन था, जिसमें लगभग 2,000 लोगों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें पथराव से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।

22 नवंबर से जारी यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से दुकानदारों, खच्चर मालिकों और पालकी चलाने वालों द्वारा किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी इस 250 करोड़ रुपये की परियोजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि रोपवे बनने से उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

प्रदर्शनकारियों को शांत करने और हटाने के लिए पुलिस के साथ सीआरपीएफ की 6 बटालियन भी तैनात है। हालाँकि, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की अपील को अनसुना करते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

