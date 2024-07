ऊंची-ऊंची लहरें, घरों में घुसा पानी... मुंबई में भारी बारिश से हालात बिगड़े, आगामी दिनों में भी जारी रह सकती है वर्षा

नेशनल डेस्क: मुंबई में मॉनसून के प्रकोप ने बड़ी मुश्किलें उत्पन्न कर दी हैं। इस वर्ष, भारी बारिश ने शहर के कई हिस्सों में जलभराव का सिलसिला बढ़ा दिया है, जिससे लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। मुंबई में 20 से 21 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जो शहर के अधिकांश हिस्सों में पानी भरने की संभावना बढ़ा रही है।



विशेष रूप से, शहर में हाई टाइड के समय लहरों की उंचाई के बड़े आंकड़ों की संभावना है, जो तटीय क्षेत्रों में उल्टे प्रवाह का कारण बन सकते हैं। यहां तक कि मुंबई के कुछ क्षेत्रों में इस बारिश के कारण निकासी भी मुश्किल हो रही है। आगामी दिनों में भी मौसम की स्थिति का अनुमान लगाया गया है।

21 और 22 जुलाई को मुंबई के लिए बहुत ही भारी बारिश के दिनों की संभावना है, जो वहां के जीवन को और भी परेशानी में डाल सकती है। इसके अलावा, 25-26 जुलाई तक भी मध्यम बारिश की संभावना जारी रहेगी, जो कि शहर के जीवन में बढ़ती हुई परेशानी का कारण बन सकती है।



