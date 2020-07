सोशल मीडिया पर इनदिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें असम सरकार में विधायक मृणाल सैकिया सुदूर गांवों में बाढ़ के पानी में आधे डूब चुके गांवों में जाकर लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर इनदिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें असम सरकार में विधायक मृणाल सैकिया सुदूर गांवों में बाढ़ के पानी में आधे डूब चुके गांवों में जाकर लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। असम में इस समय बाढ़ से 24 जिलों के 2,015 गांवों में 13 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

Flood is creating havoc in my constituency..we have been rescuing stranded people from interior places. pic.twitter.com/pNqOTKYuS5